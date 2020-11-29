В Степанакерт прибыли более 60 военных медиков из России. Об этом сказано на сайте Министерства обороны России.
Медики прилетели на военных самолётах из Хабаровска в армянский Ереван. Затем они в составе транспортной колонны совершили 300-километровый суточный бросок до столицы непризнанного Нагорного Карабаха. Колонну сопровождали российские миротворцы.
В составе первого подразделения МОСН (медицинский отряд специального назначения) прибыли свыше 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи, реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.
- сказано в сообщении
Специалисты развернут медицинский пункт с необходимым оборудованием. Буквально недавно в Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС. Они привезли различное снаряжение, в том числе палатки, световые башни и бензиновые генераторы.
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Видео: Минобороны России
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