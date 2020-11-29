Бой Тайсона и Джонса завершился вничью

Бойцы сражались восемь раундов, но победителя не выявили.

Бой между легендарными американскими боксерами Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим завершился вничью. Об этом стало известно сегодня ночью.

Встреча Тайсона и Джонса состоялась сегодня ночью на арене "Стейплс-центр". Изначально бой был запланирован на 12 сентября. Но его перенесли на ноябрь по просьбе Майка Тайсона. Это позволило увеличить доходы от организации этой встречи. Спортсменам предложили щадящие условия. Тайсон и вся общественность выступили против использования шлемов, остановки боя в случае рассечения, отсутствия нокаутов. Соперники сражались без шлемов. На них были перчатки весом 12 унций.

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Видео: Youtube/Stormo BS