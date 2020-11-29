Министр подчеркнул, что насилие над сотрудниками правоохранительных органов недопустимо.

В ходе протестов во Франции пострадали 37 полицейских. Об этом в свой Twitter написал министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

Французская газета Le Parisien сообщает, что марш начался примерно в 14:00 (16:00 мск) на площади Республики. Также протестующих заметили на площади Бастилии. К протестам присоединились 133 тыс. человек, из них 46 тыс. граждан вышли на улицы. Во время митингов в Париже задержали 46 человек. Телеканал La Chaine Info показал, что французы подожгли занавески на фасаде банка. На другой улице протестующие разгромили остановку, подожгли киоск и выбили стекла в ресторане. Полицейские применили водомет и слезоточивый газ против статьи 24 законопроекта "О глобальной безопасности".

Массовые протесты начались во Франции 28 ноября. Люди вышли на улицы почти в 70 городах страны. Участники маршей высказываются против принятия законопроекта "О глобальной безопасности". Он предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы или штрафа в 45 тыс. евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского или жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".

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Видео: Youtube/The Hill