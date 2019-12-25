Счетная палата регулярно фиксирует нарушения законодательства. Некоторые пенсионеры получают выплаты не в полном объеме. При этом, у Пенсионного фонда (ПФР) растут расходы.

Российских пенсионеров проверят на дополнительные доходы и места жительства. Об этом заявил доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Специалисты намерены проверить правильность выплат пенсий. По словам доцента, в первую очередь будут проверять наличие дополнительного дохода, которое влияет на получение различных надбавок и доплат к пенсии. Проверки пройдут с представителями ФНС, ПФР и органами защиты. Тех, кто получает повышенную пенсию в северных субъектах, проживает за пределами России или получает пенсию по доверенности через другого человека, проверят на их места жительства.

Счетная палата обнаружила ошибки в системе персонифицированного учета ПФР. Многие жители России недополучили пенсии. В палате посчитали, что ПФР заводит несколько пенсионных счетов на одного человека. Это является основной проблемой при получении пенсии.

Если на момент обращения за назначением пенсии у гражданина было два или более счета, пенсия могла назначаться на основании данных о страховых взносах только одного счета. Тем самым размер пенсии уменьшался. - объяснили в Счетной палате

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