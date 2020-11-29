Биолог связал падение рождаемости с пандемией коронавируса

Баранова напомнила, как изначально многие утверждали, что в период самоизоляции люди будут плодить новых детей. Она отметила, что на самом деле этого не случилось.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова в своем You-Tube-канале заявила, что пандемия COVID-19 приводит к падению рождаемости в США.

По словам профессора, американские специалисты прогнозировали подобный эффект от пандемии коронавируса. Ещё летом эксперты Брукингского института и некоммерческой организации March предположили, что COVID-19 может привести к падению рождаемости на 10%. По прогнозу, в США родятся от 300 тыс. до 1,5 млн меньше человек, чем если бы вспышки коронавируса не случилось.

Российские власти тоже оценили ситуацию в стране. По их прогнозу, в 2020 году численность населения в России сократится в пять раз сильнее, чем в предыдущем году. Правительство считает, что выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года.

Ранее мы сообщили, что британские вирусологи оценили данные об эффективности вакцины "Спутник V".

Видео: Youtube/Ancha Baranova