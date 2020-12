Председатель ОБСЕ объявил о назначении Хельги Шмид генсеком ОБСЕ

Эди Рама представил новых руководителей ОБСЕ.

Председатель ОБСЕ объявил о назначении Хельги Шмид генеральным секретарем организации. С соответствующим заявлением Эди Рама выступил на открытии 27-го заседания Совета глав МИД ОБСЕ.

Я рад, что у нас все подготовлено для назначения новых руководителей. Генсек - Хельга Шмид, директор БДИПЧ - Маттео Мекаччи, представитель по вопросам свободы СМИ - Тереза Рибейру, верховный комиссар по делам национальных меньшинств - Кайрат Абдрахманов Эди Рама, председатель ОБСЕ

Напомним, что Рама по совместительству также является премьер-министром и министром европейских и иностранных дел Албании. Он призвал всех членов ОБСЕ помогать в исполнении мандатов новыми чиновниками. На посту они будут находиться на протяжении трех лет.

Видео: YT / The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)