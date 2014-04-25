"Какая неожиданность!" Захарова – об оценке ОБСЕ выборов в США

В МИД России рассказали нарушениях на выборах главы государства в США.

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали доклад БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ, касающегося нарушений на выборах американского президента в ноябре 2024 года. В документе речь шла о запредельной поляризации общества в США и недоверии к властям. При этом на Западе обычно критикуют третьи государства именно за отсутствие атмосферности демократичности, прозрачности и легкости. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.

Что пишет БДИПЧ: "В предвыборной кампании доминировала исключительно агрессивная риторика". Это тот самый hate speech, говоря по-английски, который они не порицают и в отношении которого придумывают целые резолюции, декларации, какие-то бесконечные заявления о том, что нужно этого избегать. Так они же сами не могли не отметить, что электоральная, балаганная история пропитана ненавистью.... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ указали, что даже если БДИПЧ увидело, что американцы называют предыдущие выборы сфальсифицированными, то, может быть, Вашингтону нужно было не просто фиксировать поляризацию общества, а расследовать факты преступлений. Второй блок претензий чиновница связала с финансированием выборов. В БДИПЧ заметили, что преимущество получили только кандидаты с большими материальными ресурсами.

Захарова – о высказываниях Дженнифер Лопес: чудовищное мракобесие.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik