Захарова – о высказываниях Дженнифер Лопес: чудовищное мракобесие

В МИД РФ оценили поддержку звезды шоу-бизнеса США к Камале Харрис.

Высказывания американской исполнительницы Дженнифер Лопес, которая ранее поддержала вице-президента США Камалу Харрис, проигравшей на выборах главы государства в ноябре оппоненту от Республиканской партии, в адрес Дональда Трампа является чудовищным мракобесием. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Дипломат уточнила, что певица находилась длительное время в центре событий, связанных с "белыми вечеринками "рэпера Пи Дидди. Речь идет о скандале, связанном с торговлей людьми в сексуальных целях, а также о вовлечении в занятие проституцией.

Она звезда шоу-бизнеса, вопросов нет. Но она залезает в политический дискурс, не приводя аргументов, и начинает предупреждать об опасности какого-то политического деятеля. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что Дженнифер Лопес якобы знала о проблемах, но не предупредила ни одного человека ни из своего ближайшего круга, ни массово о том, что "белые вечеринки" опасны.

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik