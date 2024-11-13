В МИД РФ рассказали об атмосфере на форуме "Россия-Африка" в Сочи.

История про изоляцию России выдумана и, "как осенняя листва, унесена ветром" странами коллективного Запада. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. В подтверждение своих слов чиновница напомнила об участии международного сообщества в Сочи на Форуме партнерства "Россия-Африка", который прошел на минувшей неделе.

Всё это оказалось тщетно. Министры, с которыми проводил встречи Сергей Лавров, начинали свои вступительные слова с фразы не только "Спасибо за гостеприимство". Они начинали с фразы о том, что смешно слышать об изоляции России. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что один из высокопоставленных гостей потушил о том, что буквально только что на территории Казани собиралось полмира на саммите БРИКС, а теперь в Сочи прибыл весь Африканский континент.

Захарова назвала систему выборов в США "архаикой из нерешенных проблем".

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik