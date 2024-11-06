Захарова назвала систему выборов в США "архаикой из нерешенных проблем"

В МИД РФ оценили организацию голосования за кандидатов в США.

В российском внешнеполитическом ведомстве охарактеризовали систему американских выборов "архаикой из нерешенных проблем", которую власти страны пытаются внешне приукрасить новыми технологиями. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.

Система американских выборов - это какая-то чудовищная козябра, сочетающая архаику нерешенных проблем и новые технологии, которые должны отлакировать внешне эти проблемы до неузнаваемости, а на самом деле это все - разваливающаяся система. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

На территории США проходят очередные всеобщие выборы. Избиратели голосуют за кандидатов на должность главы государства, треть законодателей в Сенате и за всю Палату представителей Конгресса США. Также выбираются губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост лидера Белого дома баллотируются кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая Демократическую партию США Камала Харрис.

Захарова: американский лоббизм – это легализация коррупции.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik