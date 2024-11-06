Захарова: американский лоббизм – это легализация коррупции

В МИД РФ оценили узаконенную форму коррупуии в США.

Американский лоббизм – это не что иное как легализация коррупции.Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Дипломат добавила, что такой процесс связан с тем, что государство со столицей в Вашингтоне формировалось не годами, а стремительно и на основе проводимой властями захватнической политики. Сейчас лоббирование для чиновников является цивилизованной и узаконенной формой коррупции, которая позволяет им не заходить в банки, конгресс или сенат с пистолетом, но все же решать вопросы по аналогии с тем, как это исторически делали их деды и прадеды.

Придумали такую форму, которая позволяет им хотя бы не отстреливать людей на улице за мешки денег. Америка формировалась именно по такому принципу: сгоняли людей в резервации, которые жили мирно на своей территории, отбирали всё у всех, лопатами убивали друг друга за золотой песок. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова – о выборах в США: в этот раз это уже запределье.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik