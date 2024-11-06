Захарова – о выборах в США: в этот раз это уже запределье

В ИД РФ оценили гонку между Трампом и Харрис.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали вакханалией и запредельем президентские выборы в США в 2024 году. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Таким образом чиновница прокомментировала ход выборов на высший должностной пост в США и ситуацию с демократией в стране. По мнении эксперта шоу, Вашингтон вместе со своими специалистами надолго должны замолчать о демократии до того момента, пока не решат собственные внутренние проблемы. В МИД РФ уточнили, что как таковой предвыборной кампании в США в этом году не было, а следует говорить об одной большой разборке и склоке.

Это один сплошной процесс разжигания страстей в людях, который у них идет на протяжении многих лет. Уже нет особенностей демократической и республиканской партий. Есть захватившие рычаги управления медиакланы, у которых нет никакой философии, кроме денег. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik