В МИД РФ указали на недружественные шаги со стороны Кишинева.

Москва продолжает исполнять свои международные обязательства перед Молдавией по заключённому в 2021 году газовому контракту. Это происходит несмотря на присоединение Кишинёва к западному антироссийскиому санкционному давлению. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала российский официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала, что страна видит, чувствует и ценит позицию граждан республики к тем условиям, которые им навязывают местные власти. Сейчас РФ делает все возможное для того, чтобы ответные действия на недружественные шаги Кишинева не затронули население Молдавии.

Мы чётко исполняем свои обязательства по заключённому в октябре 2021 года газовому контракту, благодаря которому Молдавия получает дешёвую электроэнергию, вырабатываемую на молдавской государственной районной электростанции. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России