Мария Захарова рассказала об отправке в Ригу претензий Москвы.

Москва заявила по дипломатическим каналам досудебные претензии латвийским коллегам в связи с несоблюдением властями этой европейской страны Конвенции по расовой дискриминации от 1965 года. В том случае, если это не даст результатов, то властям в риге придется отвечать перед Международным судом Всемирной организации. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Если досудебная стадия процедура закончится без результатов, то Латвии придется отвечать перед международным судом ООН, где на скамье подсудимых уже находится Украина за геноцид народа Донбасса. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова обвинила Британию в поставках оружия Киеву по Черному морю.

Фото и видео: МИД России