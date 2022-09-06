Захарова обвинила Британию в поставках оружия Киеву по Черному морю

В МИД РФ оценили слова Кира Стармера о деятельности ВС РФ.

Заявление британского премьер-министра Кира Стармера по поводу якобы ударов России по морским портам Украины подтверждает участие Лондона в поставках западного оружия Киеву по черноморскому коридору. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что на сайте офиса главы британского правительства опубликован пресс-релиз с обвинениями в отношении ВС РФ. В Соединенном Королевстве указали на то, что удары по морской инфраструктуре якобы применялись для нанесения ущерба по глобальной продовольственной безопасности.

Подобные безосновательные, но при этом громогласные возмущения со стороны Лондона в очередной раз подтверждают как раз обратное: непосредственное участие Великобритании в поставках вооружения Киевскому режиму с использованием черноморского морского коридора. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала вбросы о военно-биологической программе РФ частью кампании США.

Фото и видео: МИД России