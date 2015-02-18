Захарова назвала вбросы о военно-биологической программе РФ частью кампании США

В МИД указали на стремление Вашингтона придумать новые обвинения в адрес РФ.

Москва считает вбросы американских СМИ о якобы имеющейся военно-биологической программе России частью антироссийской кампании. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала российский официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что власти в Вашингтоне снова пытаются на базе домыслов тиражировать мировому сообществу настоятельные претензии к Кремлю о якобы нарушении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Вбросы американских СМИ в связи с осуществляемой Россией деятельностью в биологической сфере - мы рассматриваем это как часть проводимой США пропагандистской кампании по дискредитации России и наших инициатив в области биологической безопасности. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова о референдуме по поводу евроинтеграции в Молдавии: натянули и притянули.

Фото и видео: МИД России