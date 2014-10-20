Захарова о референдуме о евроинтеграции в Молдавии: натянули и притянули

Народный референдум о пути дальнейшей европейской интеграции в Молдавии стал намогильным камнем на западной идеологии. ответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Дипломат уточнила, что когда люди на избирательных участках поняли, что необходимого результата от граждан республики "за евроинтеграцию" выбить не удалось, тогда власти "натянули и притянули" итоги голосования. В МИД РФ указали, что в ходе выборов в Молдавии медиапространство было полностью зачищено, а позже итоги референдума были сфальсифицированы.
Прекрасный, с точки зрения Запада, выборы, замечательный ход референдума, как говорит Вашингтон, Брюссель и так далее. Были, конечно, нарушения. Но что вы хотите?! Это же Россия всё мешает. Конечно, с точки зрения Запада, они всё объяснили.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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