Захарова о задержании российских журналистов в США: демократия в действии

В МИД РФ напомнили о недопуска оператора для освещения в США президентских выборов.

Американская администрация хладнокровно и уничижительно относится к журналистам из тех стран, которых власти США считают своими конкурентами. В результате они расправляются с современной журналистикой без оглядки на собственные "правочеловеческие измерения". Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.Дипломат добавила, что Белый дом или Госдеп не уведомили посольство РФ о задержании в местном аэропорту российских журналистов, прибывших в страну для освещения в СМИ президентских выборов. Инцидент зафиксирован в ночь на 29 октября,когда российские журналисты ехали в Вашингтон "не инкогнито", а "в полном соответствии с выданными документами и визами. В результате наших соотечественников задержали в воздушной гавани, допрашивали несколько часов, а затем оператору было отказано в пересечении государственной границы. Въездная виза мужчины была аннулирована, а в качестве причины власти США назвали административные резоны.

Они заявили цель - работать как журналисты по освещению выборов. Они прошли все процедуры, они получили визы, разрешения. Мало того, пока весь этот произвол происходил, американская администрация не уведомила российских дипломатов, российское посольство в Вашингтоне о задержании граждан РФ. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: в Грузии идет борьба народа за свое национальное существование.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik