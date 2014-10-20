Захарова: в Грузии идет борьба народа за свое национальное существование

В МИД РФ прокомментировали результаты парламентских выборов в Грузии.

На территории Грузии сейчас происходит борьба народа за свое национальное историческое существование, пока со стороны Запада людям навязывают под дулом пистолета ультралиберальную повестку. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Дипломат указала на то, что по результатам монтажа фотографий и видеороликов, во время подготовки сюжетов западных СМИ не осталось бы никаких шероховатостей в информационном сопровождении англо-саксонской политики на геополитической арене, если бы им не мешали российские медиа. В СМИ РФ уточнили, что российская пресса за счет работы своих сотрудников в коллаборации с местными агентствами показывают аудитории реально отражение мира в зеркале.

Это уже не просто о достоинстве идет речь, а просто о существовании. Там не то что маски сброшены, там начался уже бой, когда людям навязывают, заставляют под дулом пистолета... И это нельзя показывать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала инцидент с журналистом "РИА Новостей" в Тбилиси.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik