В МИД РФ напомнили о том, что пресса из России не вписывается в либеральную повестку Запада.

Российские журналисты, показывая всё так, как есть на самом деле, мешают коллективному Западу формировать нужную ему картину мира. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik. Дипломат прокомментировала в авторской программе инцидент с преследованием корреспондента от новостного агентства "РИА Новости", который произошел во время митинга в Тбилиси.

Глазами Запада посмотрите на всё, что происходит. Как прекрасен с точки зрения западной либеральной демократии был бы мир, если бы не прорывались картинки, репортажи, фактура, которые дают российские журналисты. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница добавила, что в таком случае не было бы никакой "шероховатости" в информационном сопровождении политики стран коллективного Запада на геополитической арене. В МИД РФ добавили, что периодически на поле врываются российские СМИ, которые через журналистов и обозревателей совместно с телевизионными медиа демонстрируют реальное отражение мира в зеркале.

Захарова: БРИКС – объединение, где принципы из Устава ООН расцвели.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik