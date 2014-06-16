Захарова: БРИКС – объединение, где принципы из Устава ООН расцвели

В МИД РФ оценили ожидания гостей от саммита в Казани.

На площадке БРИКС все прекрасное, высокое, те принципы, прописанные в Уставе ООН, расцвели. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Дипломат пояснила, что в рамках альянса каждый участник имеет возможность на реализацию.

Их никто не заставляет расписываться кровью под какими-то документами, которые их уничижают, которые сужают их права, которые сегрегируют их на "правильных" и "неправильных". Не будет некой иерархии соподчиненности развитым, достигнувшим каких-то высот странам. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В программе рассказали, что саммит БРИКС в Казани для гостей является поводом для радости, анализа, выгоды. Мария захарова напомнила о том, что американские саммиты "за демократию", которые проводил лидер Белого дома Джо Байден, открыто делили страны на ветки. На высших находились "самые прекрасные", далее - те, кто находится на пороге, затем - транзитные страны, а в конце списка находился "балкон для наблюдающих".

Захарова оценила реакцию Киева на приезд Гутерреша на саммит БРИКС.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik