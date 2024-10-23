В МИД РФ оценили реакцию украинских коллег на визит генсека ООН в Казань.

В российском министерстве по иностранным делам прокомментировали недовольство киевского режима приездом генерального секретаря Организации объединенных наций Антониу Гутерреша на казанский саммит БРИКС.Мария захарова уточнила, что киевский режим не имеет права диктовать волю ООН, а участие Гутерреша в мероприятии - не должен быть очередным поводом для западной истерики. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. В МИД РФ добавили, что высокопоставленный иностранный гость воспользовался той возможностью, которую ему предоставили.

Якобы он не имеет права куда-то там ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему? ... Какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику? Тем более диктуете волю ООН. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 23 октября парламент Татарстана уведомил общественность о том, что генеральный секретарь Всемирной организации прибыл в Казань для участия в саммите глав государств БРИКС. Ранее украинское внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением с критикой решения Антониу Гутерриша. Иностранные дипломаты указали на то, что позиция генсека ООН является неправильной и не способствующей "делу мира", а также подрывающей репутацию.

Захарова: слово "мир" для Запада стало ругательным.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik