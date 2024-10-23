В МИД России напомнила о том, как Запад относится к дружбе между странами.

Слово "мир" стало для стран коллективного Запада ругательным, в их философии слова "дружба", "сотрудничество", "мир" являются как луч света для вампира – смертоносными. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.

Вы разве не заметили, что слово "мир" для Запада стало ругательным? Вы разве не понимаете этого? Вы разве этого не чувствуете? Я сейчас обращаюсь к нашей с вами аудитории. Вы когда последний раз слышали в исполнении каких-нибудь американских, французских президентов, британских премьер-министров слово "дружба" в контексте общемировом? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что те, кто говорит о мире и дружбе, являются в философии коллективного Запада теми "монстрами", которых надо привязывать к позорному столбу, закидывать помидорами и бить наотмашь.

Запад заигрался в гендеры и истории с однополостью, заявила Захарова.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik