Мария Захарова рассказала о том, почему Европа нуждается в беженцах.

Странам коллективного Запада нужны человеческие ресурсы, в том числе, в качестве генетического фонда, доноров их будущей жизни, так как политики заигрались в гендеры, извращения и истории с однополостью. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Также чиновница указала зрителям на "глубинные расистские прошивки" в странах коллективного Запада.

Почему никакого равенства, дружбы, справедливости для Запада быть не может, почему они это рассматривают в качестве недопустимой риторики? Да в том числе, потому что люди им нужны. Не только ресурсы, не только люди в качестве рабочей силы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: может, молдаван уже называют "граждане полурумынии".

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik