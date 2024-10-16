Захарова: может, молдаван уже называют "граждане полурумынии"

В Москве возмутились проводимыми на территории Молдавии обысками у республиканских оппозиционеров. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница затруднилась уточнить, называют ли их ещё гражданами Молдавии, или уже называют "гражданами полурумынии". В МИД отметили, что в стране власти закрыли все возможности для общения с местным электоратом, запретили деятельность СМИ, оставив только государственные рупоры, вещающие исключительно об одной точке зрения.
Люди, которые обладают паспортами Молдавии, живут в Молдавии и имеют наглость, с точки зрения Санду, выехать за пределы Молдавии, по возвращении проходят какие-то многочасовые процедуры верификации лояльности на границе... Они не могут въехать к себе домой.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ.
Захарова: молдавский народ на глазах всего мира перепрошивают.
Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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