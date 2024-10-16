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Захарова: может, молдаван уже называют "граждане полурумынии"

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В МИД РФ рассказали о том, что власти в Кишиневе пытаются избавиться от инакомыслия.

В Москве возмутились проводимыми на территории Молдавии обысками у республиканских оппозиционеров. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.  Чиновница затруднилась уточнить, называют ли их ещё гражданами Молдавии, или уже называют "гражданами полурумынии". В МИД отметили, что в стране власти закрыли все возможности для общения с местным электоратом, запретили деятельность СМИ, оставив только государственные рупоры, вещающие исключительно об одной точке зрения.

Люди, которые обладают паспортами Молдавии, живут в Молдавии и имеют наглость, с точки зрения Санду, выехать за пределы Молдавии, по возвращении проходят какие-то многочасовые процедуры верификации лояльности на границе... Они не могут въехать к себе домой.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ.

Захарова: молдавский народ на глазах всего мира перепрошивают.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: евроинтеграция, евросоюз, мария захарова, молдавия, румыния
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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