Захарова: молдавский народ на глазах всего мира перепрошивают

Нет аналогов того, что сейчас происходит с молдавским народом. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Таким образом чиновница прокомментировала в программе референдум по вопросу о евроинтеграции республики. Граждане должны будут ответить на вопрос о том, поддерживают ли они внесение изменений в Конституцию ради того, чтобы Кишинев вступил в состав Европейского союза.
В истории новейшей, новой, какой угодно, мы с вами не найдем аналогов того, что сейчас происходит с молдавским народом. Им говорят: молдавского языка не существует, а есть румынский... полное обнуление молдавской идентичности.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ.
В МИД РФ уточнили, что важно разобраться в ситуации. Речь идет не о том, что на старый компьютер ставят новую операционную систему, так как речь идет не о бездушной машине, а живом организме, народе. Мария Захарова считает, что диким образом власти страны создают референдум, "по западным лекалам состряпанный", который проводится на фоне антидемократических и операций ради прикрытия существующего в республике оппозиционного инакомыслия.
Захарова: молдаване станут рабами и обслугой НАТО, если выберут ЕС.
Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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