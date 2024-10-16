В МИД РФ напомнили, что государство представляет из себя "живой организм".

Нет аналогов того, что сейчас происходит с молдавским народом. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Таким образом чиновница прокомментировала в программе референдум по вопросу о евроинтеграции республики. Граждане должны будут ответить на вопрос о том, поддерживают ли они внесение изменений в Конституцию ради того, чтобы Кишинев вступил в состав Европейского союза.

В истории новейшей, новой, какой угодно, мы с вами не найдем аналогов того, что сейчас происходит с молдавским народом. Им говорят: молдавского языка не существует, а есть румынский... полное обнуление молдавской идентичности. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ.

В МИД РФ уточнили, что важно разобраться в ситуации. Речь идет не о том, что на старый компьютер ставят новую операционную систему, так как речь идет не о бездушной машине, а живом организме, народе. Мария Захарова считает, что диким образом власти страны создают референдум, "по западным лекалам состряпанный", который проводится на фоне антидемократических и операций ради прикрытия существующего в республике оппозиционного инакомыслия.

Захарова: молдаване станут рабами и обслугой НАТО, если выберут ЕС.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik