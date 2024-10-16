В МИД РФ рассказали о будущем Кишинева в случае вступления в ЕС.

Молдавские граждане станут рабами и обслугой НАТО в том случае, если 20 октября на всенародном референдуме проголосуют за вступление в Европейский союз. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница пояснила, что речь и дет не о восстановлении народа, а о его поглощении. По словам спикера, те люди, которые превращаются по желанию властей на глазах у мирового сообщества в людей другой национальности, культуры и этноса, утратят собственную идентичность. В МИД РФ считают, что в случае дальнейшей евроинтеграции у республики не будет будущего.

Они будут не просто вечно поражены в правах. У них этих прав не будет.... Молдавия, да, с трудностями, со сложностями, но это была промышленность, наука, образование, которое даже вот эти европодкидыши не сумели до конца доломать, но это сейчас все-таки еще есть, остается. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ.

Захарова призвала США заняться судьбой детей, пострадавших от рэпера Diddy.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik