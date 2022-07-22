Лавров: Финляндия готовит "отдельные междусобойчики" к 50-летию Хельсинкского акта

Глава МИД РФ прокомментировал позицию руководства ОБСЕ.

Финляндия как председатель ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) готовит "отдельные междусобойчики" в рамках торжественных мероприятий, посвященных 50-летию Хельсинкского заключительного акта. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на XI Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". Дипломат пояснил аудитории, что одним из правил для ОБСЕ является консенсус в виде неотъемлемой основы функционирования данной международной структуры. В Москве уверены, что секретариат ОБСЕ и председательствующие в альянсе страны-члены НАТО и Европейского союза грубо нарушают этот принцип.

Финляндия как председатель ОБСЕ, готовя некое мероприятие в августе, посвященное 50-летию Хельсинского заключительного акта и не раскрывая своего плана. По нашей информации, готовятся какие-то келейные мероприятия, отдельные междусобойчики... Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Польша на внешней арене заряжена на конфронтацию с РФ и Белоруссией.

Фото и видео: МИД России