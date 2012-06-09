Лавров: Польша на внешней арене заряжена на конфронтацию с РФ и Белоруссией

Глава МИД РФ оценил итоги президентских выборов в Польше.

Внешняя политика в Варшаве заряжена не на конструктивный диалог, а на конфронтацию с Россией и Белоруссией. Соответствующую позицию огласил российский министр о иностранным делам Сергей Лавров, выступая на совместной пресс-конференции с коллегой из Минска Михаилом Рыженковым по результатам переговоров в Москве. Дипломат уточнил, что теперь следует посмотреть, какой ситуация станет при новом польском президенте, избранном недавно в ходе народного голосования.

Как бы ни относиться к внешней политике Польши, она все-таки формируется на основе тех подходов, которые направлены на сохранение и укрепление национальной идентичностию... Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров поздравил с Днем русского языка и пообещал бороться за права русскоязычного населения на Украине.

Фото и видео: МИД России