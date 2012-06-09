Лавров: Польша на внешней арене заряжена на конфронтацию с РФ и Белоруссией

Внешняя политика в Варшаве заряжена не на конструктивный диалог, а на конфронтацию с Россией и Белоруссией. Соответствующую позицию огласил российский министр о иностранным делам Сергей Лавров, выступая на совместной пресс-конференции с коллегой из Минска Михаилом Рыженковым по результатам переговоров в Москве. Дипломат уточнил, что теперь следует посмотреть, какой ситуация станет при новом польском президенте, избранном недавно в ходе народного голосования.
Как бы ни относиться к внешней политике Польши, она все-таки формируется на основе тех подходов, которые направлены на сохранение и укрепление национальной идентичностию...
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров поздравил с Днем русского языка и пообещал бороться за права русскоязычного населения на Украине.
Фото и видео: МИД России
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