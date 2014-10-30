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Лавров поздравил с Днем русского языка и пообещал бороться за права русскоязычного населения на Украине

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Глава МИД РФ рассказал о том, что русский язык находится в пятерке самых распространенных в мире языков.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в видеообращении рассказал о том, что наша страна будет бороться за восстановление прав в полном объеме для русскоязычного населения на Украине для решения регионального кризиса. Дипломат поздравил аудиторию с Днем русского языка, который традиционно отмечается 6 июня, в день рождения писателя Александра Сергеевича Пушкина. Он напомнил, что власти и народу  важно проявлять уважение к родной речи, языку, а также созданном на нем великой культуре и людям, говорящим по-русски.

Не можем мириться с проявлениями дискриминации. Не говоря уже об открытом терроре в отношении всего русского, который развязан киевским режимом. Россия не оставит русских и русскоязычных людей в беде, обязательно добьется того....

Сергей Лавров, глава МИД РФ

В Москве дали обещание продолжить говорить об этой острейшей проблеме на международных площадках. Россия планирует настаивать на том, чтобы решение прав русскоязычного населения Украины было необходимым условием для заключения с киевским режимом долгосрочного мирного урегулирования регионального кризиса. 

Лавров и Рубио обсудили урегулирование украинского конфликта.

Фото: МИД России

Теги: мид, русский язык, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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