В МИД подтвердили освобождение россиян в Ливии

Максим Шугалей и Самер Суэйфан вернутся домой в ночь на 11 декабря.

В МИД России подтвердили освобождение россиян в Ливии. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил заместитель главы внешнеполитического ведомства Михаил Богданов. Он подтвердил, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан направляются домой. Ранее мужчины были задержаны в мае 2019 года. Мария Захарова заметила, что это "чрезвычайно хорошая новость".

С российской стороны было выражено удовлетворение данным решением ливийских властей, высказана признательность всем тем, кто оказывал содействие в освобождении российских граждан Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ориентировочно граждане РФ вернутся в страну в ночь на 11 декабря. Ранее информацию об освобождении россиян подтвердил представитель Общественной палаты Александр Малькевич.

Напомним, что руководитель отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии считал Шугалея и Суэйфана причастными к попытке повлиять на предстоящие выборы. Россиян поймали в Триполи. Российская сторона опровергала обвинения иностранного государства.

В МИД раскритиковали резолюцию Генассамблеи ООН о "милитаризации" Крыма.

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