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Укладку "Северного потока — 2" в водах Германии хотят завершить в декабре
Сегодня, 12:56
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lesjasap

Укладку "Северного потока — 2" в водах Германии хотят завершить в декабре

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Глава австрийской OMV рассказал о планах по достройке российского газопровода в Европу.

Укладку "Северного потока — 2" в водах Германии хотят завершить в декабре 2020 года. Об этом на пресс-конференции "Опрос по деловому климату в РФ - перспективы экономического развития в 2021 году" сообщил глава австрийской компании OMV. Данное предприятие является партнером российского газового проекта. 

В декабре 2020 года работы в немецких водах должны быть завершены. В январе, соответственно, начинается другой сезон, которые неблагоприятен для прокладки трубопроводов по дну в связи с изменением уровня вод

Райнер Зеле, глава OMV

На Украине подсчитали потери от запуска "Северного потока-2".

Фото: Pixabay.com

Теги: omv, австрия, газ, германиясеверный поток-2, райнер зеле
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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