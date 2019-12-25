Суда выполняли задание по разминированию акватории около датских берегов.

Корабли НАТО близко подошли к российским кораблям-трубоукладчикам. Об этом сообщили российские СМИ. По данным журналистов, группа тральщиков Североатлантического альянса начала кружить вокруг "Фортуны" и "Академика Черского". Эти суда располагаются на недостроенных участках газопровода "Северный поток-2".

Издания отметили, что "Фортуну" корабли НАТО практически обошли стороной, а к "Академику Черскому" приблизились практически вплотную. Речь идет о группировке судов при участии немецкого Sulzbach-Rosenberg, латвийского Imanta, литовского Jotvingis и эстонского Admiral Cowan. Сначала они обошли остров Рюген. Именно около этой территории возобновляются работы по достройке газовой магистрали. Экипажам пришлось совершить пятичасовой крюк по акватории.

Напомним, что немецкий регулятор предупредил о недопустимости приближаться к трубоукладчику "Фортуна" до конца декабря. Официально корабли НАТО выполняют задачу по разминированию участка у датских берегов. Экипажи обнаружили восемь мин, которые находились в водах со времен Первой и Второй мировых войн. После этого суда вернулись в порт Щецин. Они также прошли через район строительства "Северного потока-2".

National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО.

Фото: Pixabay.com