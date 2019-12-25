National Interest назвал пять особенностей истребителя российского производства.

National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО. По мнению американских журналистов, российский истребитель пятого поколения имеет пять особенностей, угрожающих силам Североатлантического альянса. В список вошли характеристики по аэродинамике. Конструкция борта позволяет обеспечивать высочайший уровень маневренности и отличные показатели при ведении воздушного боя.

Второй особенностью стала огневая мощь. На вооружении экипажа находятся ракеты класса "воздух-воздух", средства для ликвидации наземных целей. В третьих, самолет привлекателен из-за его стоимости. За последние годы Россия смогла снизить цену на Су-57, что дало возможности для оптимизации процесса его производства. Следующим опасным для НАТО фактором считается противодействие истребителя "особо важным целям". Авионика способна эффективно отслеживать противника и его беспилотники, созданные при помощи технологии "стелс".

Завершает список преимущество Су-57 его совместимость с тяжелым дроном С-70 "Охотник". Такой тандем улучшает боевые способности истребителя.

В США российский "Искандер-М" сочли "изжившим себя".

Фото: Минобороны России