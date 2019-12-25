The National Interest объяснили, почему ОТРК уже сейчас можно назвать устаревающим.

В США российский "Искандер-М" сочли "изжившим себя". Об этом заявили журналисты американского издания The National Interest. Авторы публикации обратили внимание читателей на то, что оперативно-тактический комплекс до сих пор остается основным вооружением в Ракетных войсках и артиллерии ВС России. Ранее об этом заявил начальник войск Михаил Матвеевский. Военный добавил, что такая ситуация останется до 2030 года, но уже сейчас имеются научные возможности для создания комплекса на замену.

В материале говорится о том, что "Искандер-М" разрабатывался еще во времена холодной войны. Однако комплекс поступил на вооружение в российскую армию только в 2006 году. Журналисты считают, что оружие может найти покупателей за рубежом. В частности, в списке кандидатов на покупку упоминаются Сирия, ОАЭ и Иран. Армения и Алжир имеют на вооружении "Искандер-Э".

Журнал напоминает, что подобный ОТРК создавался в последние годы холодной войны, но поступил на вооружение только в 2006 году. В издании уверены, что "Искандер-М" еще может найти зарубежных покупателей, среди кандидатов в которые называются Сирию, Иран и ОАЭ. The National Interest отмечает, что в настоящее время Алжир и Армения обладают "Искандер-Э".

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Фото: Минобороны России