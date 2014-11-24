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Удар "Искандера-М" уничтожил склады боеприпасов ВСУ на заводе "Южмаш"

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В Минобороны России сообщили о поражении объекта ВСУ в Днепропетровске .

Российские военнослужащие с помощью пусковой установки "Искандер-М" уничтожили склады боеприпасов Вооруженных сил Украины, размещенные на территории завода "Южмаш" в Днепропетровской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В результате совершенной атаки уничтожено три склада с боеприпасами для ОТРК "Гром", реактивных систем залпового огня "Ольха" и беспилотников различных модификаций. На кадрах объективного контроля специалисты смогла наблюдать взрыв и дальнейший  пожар на объектах противника.

Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса нанесен ракетный удар по выявленным складам боеприпасов для ракетных комплексов ВСУ.

пресс-служба Минобороны РФ

Бойцов одного из полков группировки войск "Днепр" представили к наградам.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днепропетровская область, искандер-м, минобороны, сво, южмаш
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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