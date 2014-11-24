Удар "Искандера-М" уничтожил склады боеприпасов ВСУ на заводе "Южмаш"

В Минобороны России сообщили о поражении объекта ВСУ в Днепропетровске .

Российские военнослужащие с помощью пусковой установки "Искандер-М" уничтожили склады боеприпасов Вооруженных сил Украины, размещенные на территории завода "Южмаш" в Днепропетровской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В результате совершенной атаки уничтожено три склада с боеприпасами для ОТРК "Гром", реактивных систем залпового огня "Ольха" и беспилотников различных модификаций. На кадрах объективного контроля специалисты смогла наблюдать взрыв и дальнейший пожар на объектах противника.

Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса нанесен ракетный удар по выявленным складам боеприпасов для ракетных комплексов ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

Бойцов одного из полков группировки войск "Днепр" представили к наградам.

Фото и видео: Минобороны России