Государственные и ведомственные награды получили 13 бойцов СВО.

Российские военнослужащие одного из гвардейских полков группировки войск "Днепр", находящиеся на лечении в госпиталях после ранений в зоне проведения специальной военной операции, получили государственные награды. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Бойцы отмечены орденами Мужества, знаками отличия "Георгиевский крест", медалями Суворова и "Участника СВО". В общей сложности награды получили 13 человек.

Вручали награды государственные и ведомственные нашим раненым, потому что наш полк помнит о своих товарищах и никогда о них не забудет... пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что данный мотострелковый полк сформирован 1 октября 2022 года из числа мобилизованных жителей Москвы и Подмосковья. С декабря того же года отдельные боевые подразделения оказались задейстованы в боях с армией киевского режима на переднем крае обороны на ореховском направлении на территории Запорожской области. В июне 2023 года полк принял бой в день начала контрнаступления Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Работино. Активная фаза наступления сил противника длилась до ноября 2023 года. За сражения под населенным пунктом Работино свыше 600 бойцов и офицеров полка получили высокие государственные награды. За проявленный массовый героизм московский мотострелковый полк первым из вновь созданных полков, полностью укомплектованных мобилизованными гражданами страны, удостоен почетного наименования "гвардейский".

ВСУ потеряли от действий группировки "Юг" до 740 бойцов.

Фото и видео: Минобороны России