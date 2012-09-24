Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Вооруженные силы Украины потеряли за минувшие сутки проведения российской специальной военной операции до 740 человек личного состава ранеными и убитыми. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 28 сентября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Офицер подчеркнул, что "Южной" группировке ВС РФ удалось улучшить собственное положение по переднему краю фронта. В рамках организованной контрбатарейной борьбы уничтожены реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и RAK-SA-12, 152-миллиметровое орудие Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и два 105-миллиметровых орудия M119 американского производства.

Артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены 12 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и 9 полевых складов боеприпасов. Вадим Астафьев, пресс-секретарь "Юга"

Дополнительно военнослужащие "Юга" нанесли поражение формированиям "Иностранного легиона", 30-й, 33-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 10-й горно-штурмовой, 79-й десантно-штурмовой бригад армии киевского режима, находившихся в районах таких населенных пунктов как Райгородок, Верхнекаменское, Орехово-Василевка, Федоровка, Ступочки, Остров, Максимильяновка, Курахово и Елизаветовка.

Расчеты "Васильков" уничтожают позиции и боевиков ВСУ в курском приграничье.

Фото и видео: Минобороны России