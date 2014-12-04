  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:55
180
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Расчеты "Васильков" уничтожают позиции и боевиков ВСУ в курском приграничье

0 0

Задача в Курской области выполнена силами "Севера".

Российское министерство по обороне разместило в социальных сетях видеозапись с боевой работой расчетов 82-миллиметровых автоматических минометов "Василек" при бригаде морпехов "Северной" группировки войск. Военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции занимаются ликвидацией огневых точек, позиций и боевиков армии киевского режима. Также они действуют в приграничном районе Курской области. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы профильного ведомства страныю

Специалисты пояснили, что также поражается пехота Вооруженных сил Украины, размещенная на открытой местности и в укрытиях. С поддержкой беспилотников операторы с воздушного пространства производят разведку целей противника. Эти данные дают минометчикам координаты целей. Сведения оперативно передаются наводчикам орудий, после чего расчеты открывают огонь. На наводку у военнослужащих уходит не более трех минут. Техника позволяет вести как прицельную стрельбу на подавление, так и открывать огонь до десяти километров по линии боевого соприкосновения с ВСУ.

"Василек" способен выпускать до 120 мин ежеминутно и вести огонь по настильной траектории. Даже при режиме автоматического огня орудие имеет высокую точность стрельбы.

пресс-служба Минобороны РФ

Росгвардия сбила около 40 БПЛА ВСУ в Курской области с введения КТО.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, василек, всу, курская область, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии