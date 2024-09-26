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Росгвардия сбила около 40 БПЛА ВСУ в Курской области с введения КТО

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Среди уничтоженных устройств были БПЛА самодельного типа и FPV-дроны.

Специалисты Росгвардии сбили около 40 беспилотников украинских войск в Курской области с введения КТО. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

Беспилотники противника были подавлены при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Среди уничтоженных устройств были БПЛА самодельного типа и FPV-дроны. Кроме того, в одном из районов Курской области накануне сбили ударный гексакоптер ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили пункт управления бригады ВСУ под Купянском.

Видео: Telegram / Росгвардия

Теги: беспилотники, вооруженные силы украины, курская область, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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