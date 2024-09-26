ВС РФ поразили пункт управления бригады ВСУ под Купянском

Военнослужащие ликвидировали объект ВСУ в зоне СВО.

Вооруженные силы России с помощью авиационного удара уничтожили пункт управления и пункт временной дислокации 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, размещенной в районе города Купянска. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Объект ранее был выявлен разведывательным подразделением в зоне проведения специальной военной операции.

В результате нанесения авиационного удара, по переданным координатам разведки, уничтожен пункт управления бригады, ПВД с личным составом и 5 единиц автомобильной техники различного назначения. пресс-служба Минобороны РФ

До 250 дронов уничтожили ударом по цехам на заводе "Мотор Сич" в Запорожье.

Фото и видео: Минобороны России