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ВС РФ поразили пункт управления бригады ВСУ под Купянском

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Военнослужащие ликвидировали объект ВСУ в зоне СВО.

Вооруженные силы России с помощью авиационного удара уничтожили пункт управления и пункт временной дислокации 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, размещенной в районе города Купянска. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.  Объект ранее был выявлен разведывательным подразделением в зоне проведения специальной военной операции.

В результате нанесения авиационного удара, по переданным координатам разведки, уничтожен пункт управления бригады, ПВД с личным составом и 5 единиц автомобильной техники различного назначения.

пресс-служба Минобороны РФ

До 250 дронов уничтожили ударом по цехам на заводе "Мотор Сич" в Запорожье.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, купянское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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