Минобороны разместили в соцсетях кадры выполнения боевой задачи на СВО.

Российские Вооруженные силы уничтожили сотни украинских беспилотников воздушным ударом по территории местного завода "Мотом Сич", расположенной в Запорожской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Дополнительно военнослужащие разместили в Telegram-канале профильного ведомства кадры бомбардировки объекта противника.

В результате нанесения авиационного удара с применением УМПК-500 по цехам сборки и хранения БПЛА на двигателестроительном предприятии авиационной промышленности ПАО "Мотор Сич" <...> уничтожено до 250 БПЛА различного типа. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что Запорожье вошло в состав России в сентябре 2022 года по результатам проведенного в регионе референдума. Киевский режим не признает итоги голосования и продолжает обстреливать территорию Под контролем России в текущий момент находится более 70 процентов территории Запорожской области, но Вооруженные силы Украины удерживают бывший областной центр региона.

Артиллеристы уничтожили сеть "опорников" ВСУ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России