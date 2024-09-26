"Запад" выполнил задачу на СВО.

Российские артиллеристы из "Западной" группировки сил уничтожили сеть опорных пунктов и группу военнослужащих армии киевского режима на купянском участке фронта. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие добавили, что подразделения помогают штурмовым группам в продвижении вперед в зоне специальной военной операции.

Расчеты 152-мллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника. Объективный контроль подтвердил чёткое попадание по целям. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве добавили, что артиллеристы тесно взаимодействуют с боевыми расчетами комплексов дронов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня орудий.

Минобороны заявило о поражении живой силы ВСУ в курском приграничье.

Фото и видео: Минобороны России