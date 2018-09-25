  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:15
70
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны заявило о поражении живой силы ВСУ в курском приграничье

0 0

Задачу выполнили экипажи вертолетов Ка-52М.

Модернизированные российские ударные вертолеты Ка-52М ликвидировали авиационными ракетами живую силу и бронированную технику подразделений Вооруженных сил Украины, размещенную в приграничном районе Курской области.  Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

Экипажи нанесли удар авиационными средствами поражения по ВСУ. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.

пресс-служба Минобороны РФ

Воздушные удары наносились авиационными ракетами по заранее разведанным целям противника. После использования авиационных средств поражений летчики выполнили противоракетный маневр, а затем выпустили тепловые ловушки. После этого борты вернулись на площадку вылета. 

Группировка "Запад" заявила об уничтожении пункта дислокации польских наемников.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: аллигатор, вертолёт, всу, ка-52, курская область, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии