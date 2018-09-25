Минобороны заявило о поражении живой силы ВСУ в курском приграничье

Задачу выполнили экипажи вертолетов Ка-52М.

Модернизированные российские ударные вертолеты Ка-52М ликвидировали авиационными ракетами живую силу и бронированную технику подразделений Вооруженных сил Украины, размещенную в приграничном районе Курской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

Экипажи нанесли удар авиационными средствами поражения по ВСУ. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены. пресс-служба Минобороны РФ

Воздушные удары наносились авиационными ракетами по заранее разведанным целям противника. После использования авиационных средств поражений летчики выполнили противоракетный маневр, а затем выпустили тепловые ловушки. После этого борты вернулись на площадку вылета.

Группировка "Запад" заявила об уничтожении пункта дислокации польских наемников.

Фото и видео: Минобороны России