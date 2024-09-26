Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские подразделения при "Западной" группировке войск за минувший день проведения специальной военной операции продолжали выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 сентября сделал руководитель пресс-службы Иван Бигма. Офицер заметил, что прямым попаданием четырех авиационных бомб с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) отечественная авиация уничтожила пункт временной дислокации иностранных наемников из Польши, находившихся на территории села Богуславка Харьковской области. Противник потерял до 40 своих боевиков.

Бомбардировочной авиацией уничтожен пункт временной дислокации польских наемников, располагавшийся в административных зданиях населенного пункта Богуславка. Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.

Фото и видео: Минобороны России, Telegram / ТАСС