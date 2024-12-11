Минобороны показало кадры боевой работы расчета ОТРК "Искандер-М"

Российские артиллеристы нанесли удар по месту скопления живой силы и техники бригады территориальной обороны ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы расчета ОТРК "Искандер-М" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы нанесли удар по месту скопления живой силы и техники бригады территориальной обороны украинских войск. Боевые действия велись в Сумской области. В результате нанесенного удара были уничтожены склад боеприпасов, а также свыше 50 единиц бронированной и автомобильной техники повышенной проходимости.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-С".

Видео: Минобороны России