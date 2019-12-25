Брэндон Уоллс считает, что РФ опередила США в области ледоколостроения.

National Interest сравнил ледоколы в США и России. Эксперт Брэндон Уоллс в публикации для американского издания заявил, что ледокольный флот Вашингтона находится в ужасном состоянии, а его будущее не дает надежды на изменения. Публицист уточнил, что Береговая охрана США имеет ледокол Healy. Он прервал запланированное развертывание в регионе Арктики из-за пожара, который произошел на борту в середине августа 2020 года. ВТорым ледоколом на вооружении является "Полярная звезда", введенный в эксплуатацию в 1970-х годах.

По сравнению с российским флотом, который насчитывает 40 таких судов, США значительно уступают по своим возможностям...План предусматривает появление лишь трех тяжелых и трех средних судов, что утроит размер нынешнего флота США Брэндон Уоллс, военный эксперт

Специалист напомнил, что США не справляется с реализацией плана по замене устаревших кораблей, а также по расширению флота ледоколов из-за нехватки финансирования. В списке проблем также значится тот момент, что у всех ледоколов США будут стоять дизель-электрические силовые установки. Уоллс рассказал, что Россия использует по большей части ядерные конструкции.

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