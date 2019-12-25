The National Interest рассказали о возможностях российского "Прометея".

В США сочли угрозой для F-35 российские С-500. Об этом рассказали журналисты издания The National Interest. Авторы публикации отметили, что в ближайшие годы армия РФ начнет вооружаться зенитно-ракетными системами "Прометей". Их возможностей хватит для того, чтобы перехватить любую цель.Ракеты системы могут "приземлить" стелс-самолеты, включая американские истребители.

С-500 на шесть секунд быстрее С-400 материал National Interest

Напомним, что работы над С-500 завершатся в 2021 году. Впервые система была протестирована в 2019 году. В рамках испытаний "Прометей" подтвердил заявленные характеристики и возможности. В частности, ЗРС поразил цель, находящуюся на расстоянии в 481 км от него. Американское СМИ уточнило, что F-35 не смогут незаметно пролететь мимо данной российской ЗРС. "Прометей" способен перехватить также гиперзвуковые снаряды и поражать космические аппараты на околоземной орбите.

Фото: Минобороны России (С-400)