Работы по созданию новейшей зенитной ракетной системы С-500 завершат в 2021 году. Об этом журналистам газеты "Красная звезда" сообщил генерал-лейтенант Андрей Юдин.
Стоит отметить, что на 2021 год спланировано завершение создания мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500
Андрей Юдин, заместитель главнокомандующего ВКС России
Напомним, что ранее вице-премьер России Юрий Борисов говорил журналистам во время форума "Армия-2020" о том, что система "Прометей" уже проходит государственные испытания. Для серийного производства уже ведутся закупки комплектующих. Замминистра обороны Алексей Криворучко уточнял, что начало серийных поставок С-500 в армию намечено на 2025 год.
Sina назвала ядерное вооружение США неэффективным из-за С-500.
Фото: Минобороны России
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