В ВКС России напомнили о завершении создания мобильной системы ПВО и ПРО С-500.

Работы по созданию новейшей зенитной ракетной системы С-500 завершат в 2021 году. Об этом журналистам газеты "Красная звезда" сообщил генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Стоит отметить, что на 2021 год спланировано завершение создания мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 Андрей Юдин, заместитель главнокомандующего ВКС России

Напомним, что ранее вице-премьер России Юрий Борисов говорил журналистам во время форума "Армия-2020" о том, что система "Прометей" уже проходит государственные испытания. Для серийного производства уже ведутся закупки комплектующих. Замминистра обороны Алексей Криворучко уточнял, что начало серийных поставок С-500 в армию намечено на 2025 год.

Sina назвала ядерное вооружение США неэффективным из-за С-500.

Фото: Минобороны России