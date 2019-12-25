В России начались госиспытания С-500 "Прометей"

На "Армии-2020" заявили о начале тестов новейшей ЗРС.

В России начались государственные испытания зенитной ракетной системы С-500. Об этом на военно-техническом форуме рассказал вице-премьер России Юрий Борисов. Чиновник отметил, что сейчас разработчики подготавливаются к началу серийного производства ЗРС.

Действительно, факт, что начаты госиспытания, и сегодня упрощенная комплектация С-500 имеет место быть, и уже идут закупки комплектующих для серийного производства Юрий Борисов, вице-премьер России

Напомним, что российские вооруженные силы планируют получить первые комплексы С-500 "Прометей" в 2021 году. Серийная поставка ЗРС в армию запланирована на 2025 год. Система представляет собой новое поколение ЗРС "земля-воздух". Она способна на дальнем расстоянии совершить высотный перехват целей, включая баллистические, крылатые и аэродинамические. Среди преимуществ - повышенный потенциал противоракетной обороны.

Китайская газета рассказала о преимуществах российской системы С-500.